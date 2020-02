Longevidade de Cristiano Ronaldo é fenomenal: basta ver o que faziam todos os Bolas de Ouro aos 35 anos

Ninguém tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo continua a ser um dos melhores jogadores da atualidade. O avançado português, que no passado dia 5 de fevereiro, segue umade dez jogos a marcar na Serie A, está na corrida pela conquista dae segue em busca da distinção do melhor marcador de sempre da história, entre clubes e seleções. Nesta lista enorme lista,juntou todos os vencedores da história do 'Ballon d'Or', onde estavam quando tinham 35 anos ou em que situação da carreira seguiam. Figuras incontornáveis do futebol mundial, os vencedores da Bola de Ouro ultrapassaram, contudo, etapas muito distintas durante as suas carreiras profissionais. Uns conquistaram a distinção muito cedo, outros desapareceram depois de serem coroados. [Imagens: Reuters, ALLSport, EPA e Lusa]