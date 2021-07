Amorim tem base forte e polivalente: as opções no plantel do Sporting para cada posição

Com os 23 convocados para o duelo com o Lyon, Rúben Amorim levantou o véu daquele que será o plantel do Sporting para atacar a temporada, mesmo que preparado para ainda perder jogadores nas próximas semanas, como o próprio técnico admitira após a partida . Neste sentido, é mesmo caso para dizer que em equipa que ganha... pouco ou nada se mexe, dado que a base da equipa de 2020/21 mantém-se, estruturada numa aposta em jovens talentos e, por outro lado, jogadores com maior experiência, em especial na defesa.