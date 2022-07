Benfica conhece adversário da Champions hoje: conheça a maior 'ameaça'

O Benfica conhece hoje o adversário na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Com o sorteio agendado para as 11h00 (12h00 locais), em Nyon, na Suíça, as águias são cabeças-de-série no Caminho das Ligas , pelo que podem defrontar Monaco, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise e o vencedor do duelo da 2ª pré-eliminatória entre Midtjylland e AEK Larnaca. Face ao estatuto, o Benfica foge de Rangers, Dínamo Kiev ou Fenerbahçe e PSV.