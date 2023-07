Pré-época do Benfica à lupa: o calendário, as viagens e os adversários

O Benfica regressou esta quarta-feira ao trabalho para o arranque da pré-época , com os jogadores a realizarem exames médicos e testes físicos (distribuídos por grupos, os atletas vão submeter-se a avaliações clínicas no Hospital da Luz e no Benfica Campus). Depois dos primeiros dias dedicados a avaliação médica e física, a equipa viaja já no domingo para Inglaterra, onde volta a estagiar no St. George's Park e terá o primeiro particular, a 12 de julho, com o Southampton