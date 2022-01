Braz Frade e o "pago tudo com o cartão do Benfica" que Vieira lhe disse: «Ele tinha tendência a mostrar que fazia bem as coisas»

A carregar o vídeo ...

João Braz Frade comentou a notícia divulgada por, que deu conta de uma escuta a Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo Cartão Vermelho, em que o antigo presidente do Benfica dizia que utilizava o cartão do clube para "pagar tudo" e que mentiu aos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito às perdas no Novo Banco. Na CMTV, o antigo 'vice' das águias falou das sensações com que ficou quando ouviu esses comentários de Vieira no telefonema entre ambos.