Schmidt e o mercado de transferências: «Há sempre conversas e movimentações...»

A carregar o vídeo ...

O mercado de transferências do Benfica foi, obviamente, tema na conferência de imprensa de Roger Schmidt de lançamento ao jogo com o Midtjylland, da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas, no Estádio da Luz). O treinador dos encarnados falou dos "boatos" sobre jogadores e garantiu foco no encontro de amanhã