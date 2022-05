Arteta e as críticas de Xhaka: «Quando se permite que alguém fale com os media…»

Granit Xhaka não poupou nas críticas acerca da gestão do Arsenal , após a derrota dos gunners com o Newcastle e que complicou as contas da equipa de Mikel Arteta para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima época. Entre outras coisas, o médio suíço disse mesmo que o clube londrino "precisa de gente que tenha tomates" para jogar lá. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da última jornada da Premier League, Mikel Arteta foi questionado sobre o tema e, ainda que não se tenha alongado, respondeu aos jornalistas. [Vídeo: One Football]