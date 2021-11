A carregar o vídeo ...

O plantel e staff do Benfica chegou esta segunda-feira a Barcelona, onde amanhã vai ter um jogo decisivo para as aspirações na Liga dos Campeões. Na chegada ao hotel , a comitiva encarnada foi recebida por cerca de meia centena de adeptos, sendo que muitos dirigiram-se ao presidente Rui Costa com apelo a um triunfo em Camp Nou: "é para ganhar, Rui!".