Sadio Mané bisou na goleada (5-0) do Al Nassr diante do Al Fateh, mas deu nas vistas ainda antes do apito inicial da partida. É que o internacional senegalês desconhecia que o irmão gémeo do seu companheiro de equipa Ali Lajami atuava pelo clube adversário de hoje e teve uma reação curiosa, depois de cumprimentar Qassem Lajami. [Al Nassr]