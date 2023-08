há 4 horas 14:32

Al Nassr conta com mais dois reforços de peso

O Al Nassr, refira-se, conta cada vez mais com uma equipa de caras conhecidas depois das chegadas de Otávio, proveniente do FC Porto, e de Laporte, que chegou do Manchester City. Apesar da expectativa, só mais perto da hora de jogo se saberá se os dois novos craques estarão entre as opções de Luís Castro.