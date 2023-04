A carregar o vídeo ...

Duas épocas depois, o Benfica voltou a conquistar a Taça de Portugal feminina de futsal , num cenário que, de forma natural, deixou jogadoras e adeptos em êxtase. Assim, depois de a capitã Inês Fernandes ter recebido o troféu das mãos do Presidente da FPF, Fernando Gomes, e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, soltou-se a festa encarnada.