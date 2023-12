A prenda que Dolores não esperava: Ronaldo oferece um vistoso Porsche à mãe

A carregar o vídeo ...

No dia em que celebrou 69 anos Dolores Aveiro não recebeu apenas a visita de Cristiano Ronaldo, que, a tempo de chegar à Madeira para comemorar o aniversário da mãe e a passagem do ano. O craque português ainda ofereceu à mãe um vistoso Porsche, que deixou a matriarca da família Aveiro rendida. As imagens da surpresa foram partilhadas por Kátia, a irmã de CR7, nas redes sociais. (Vídeo Instagram)