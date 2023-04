A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira lamentou, este sábado, o facto de ter sido expulso no primeiro jogo do Palmeiras na edição do Brasileirão 2023 - onde o verdão venceu o Cuiabá de Ivo Vieira, por 2-1 -, frisando que não entende o motivo para o cartão vermelho e sublinhando que o fiscal de linha o deve ter confundido. (: TV Palmeiras)