Abel Ferreira e a expulsão no jogo com o Santos: «Vou fazer um pacto com vocês...»

Questionado em conferência de imprensa acerca da sua expulsão - por protestos - na vitória do Palmeiras diante do Santos (1-0) , Abel Ferreira destacou que vai fazer um "pacto com a imprensa" e deixar de comentar as decisões da equipa de arbitragem. Relativamente ao cartão vermelho visto por Danilo, que deixou o verdão reduzido a 10 elementos aos 60 minutos, Abel frisou que a convocatória do médio para a seleção brasileira chega num momento em que o jogador não está no seu melhor momento de forma. (: Palmeiras TV)