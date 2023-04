Abel Ferreira, o calendário apertado e o recado a Ten Hag: «Cala-te, não sabes o que dizes...»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira abordou este domingo, após a vitória do Palmeiras diante do Água Santa (4-0) , que valeu o título do Campeonato Paulista ao verdão, o calendário apertado das equipas brasileiras e as condições "desumanas" que isso traz aos jogadores, deixando ainda um recado a Erik ten Hag, treinador do Manchester United que recentemente se queixou do mesmo problema. (: TV Palmeiras)