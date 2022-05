A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira falou na evolução enquanto treinador, apontando às passagens no Sporting, no Sp. Braga ou no PAOK. Recorde-se que o Palmeiras, orientado pelo técnico português, bateu na madrugada desta quarta-feira o Deportivo Táchira ( 4-1 ), da Venezuela, fazendo assim o pleno na fase de grupos da Libertadores com seis vitórias no mesmo número de encontros.