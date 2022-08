Abel passou papel aos jogadores e... viralizou: Palmeiras 'revela' o que o treinador escreveu

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, de Abel Ferreira, bateu este domingo o Goiás (3-0) e assumiu a liderança destacada do Brasileirão, num jogo em que se destacou um pormenor curioso. O treinador português, a cerca de cinco minutos do apito final, passou um papel para dentro de campo com indicações táticas para alguns dos seus jogadores, num momento que já se tornou viral e que mereceu uma referência do clube, onde Abel desvenda, em tom de brincadeira, o que estava escrito no 'misterioso' bilhete. (: Globo Esporte e Palmeiras)