Abel recusa-se a responder a pergunta e abraça jornalista: «As pessoas ficam ofendidas com coisas...»

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, voltou este domingo, após a vitória frente ao Água Santa (1-0) , a ser questionado sobre a prestação do jovem avançado Endrick mas, ao contrário da última vez que tinha sido desafiado a comentar a exibição do seu jogador, altura em que se irritou com um jornalista , desta feita optou por uma abordagem mais calma e acabou mesmo... por abraçar o autor da questão: "As pessoas aqui ficam ofendidas com cada coisa... Deixa-me triste", atirou. (: TV Palmeiras)