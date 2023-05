Adepto do Sheffield rasgou bilhete após derrota por 4-0 e perdeu recuperação histórica

A carregar o vídeo ...

Quando há uma semana o Sheffield Wednesday perdeu por 4-0 em casa do Peterborough, na 1.ª mão das 'meias' do playoff da League One, provavelmente poucos adeptos acreditariam num milagre. Mas poucos terão ido tão longe como este jovem fã, que depois da partida, em claro sinal de insatisfação, decidiu rasgar o bilhete que tinha para a segunda mão. Mal ele sabia que a sua equipa ia dar a volta à eliminatória e conseguir uma das recuperações mais incríveis da história do futebol ...