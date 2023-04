Adepto insulta Grimaldo no aeroporto: «Respeita o Benfica, seu otário»

A carregar o vídeo ...

Após a derrota em Chaves, Grimaldo e Lucas Veríssimo, insatisfeitos com os apupos dos adeptos do Benfica, pediram aos restantes colegas de equipa para irem para os balneários , quando estes se dirigiam ainda para a bancada dos simpatizantes encarnados. Esta terça-feira, um adepto criticou Grimaldo e Lucas Veríssimo, com especial incidência no espanhol, pedindo-lhe respeito pelo clube e relembrando-o de que está no Benfica há 8 anos.