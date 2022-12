Adepto que levou pontapé de Eto'o mostra marcas das agressões

A carregar o vídeo ...

Samuel Eto'o, antigo jogador camaronês e atual presidente da federação dos Camarões, deu um pontapé a um adepto à saída do estádio 974, após o Brasil-Coreia do Sul de ontem. Sabe-se agora que o homem em questão é Said Mamouni, youtuber argelino, que abordou a situação num vídeo publicado no Youtube. "Estou na polícia para apresentar queixa contra Eto'o. Ele bateu-me, destruiu a minha câmara e o meu microfone. Bateu-me no peito, no rosto e no cotovelo", contou Mamouni que disse ainda ter perguntado a Eto'o por Bakary Gassama - árbitro da 2.ª mão do jogo entre Argélia e Camarões do playoff para o Mundial - e se o antigo futebolista o tinha subornado. [Vídeo: Youtube]