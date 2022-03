Adepto turco dá tiro na televisão após penálti falhado por Burak Yilmaz

A carregar o vídeo ...

Burak Yilmaz marcou a Portugal mas teve nos pés uma soberana oportunidade para bisar e evitar a derrota da Turquia no Dragão - e consequente adeus ao Mundial. O avançado e capitão, de 36 anos, desperdiçou um penálti aos 85 minutos, o que levou ao desespero de milhões de adeptos turcos, como aquele que vemos neste vídeo. Antes do avançado arrancar para a bola e bater o castigo máximo, já tinha a arma apontada à televisão e disparou pouco depois de perceber que Yilmaz, que no final do jogo anunciou a retirada da seleção , havia falhado o alvo. [Vídeo: Twitter]