Burak Yilmaz anuncia retirada da seleção turca: «Não tem nada a ver com o penálti»

Burak Yilmaz, de 36 anos, anunciou a retirada da seleção da Turquia logo após o final do jogo com Portugal. "É a decisão final: vou deixar a seleção. Nova geração, nova estrutura. Não tem nada a ver com o penálti", disse o avançado do Lille na conferência de imprensa, aludindo ao penálti desperdiçado no Dragão.Yilmaz representou a Turquia em 77 jogos, tendo marcado 31 golos. O último contra Portugal.