A carregar o vídeo ...

Após o Caxias eliminar o Internacional nas 'meias' do campeonato gaúcho, nos penáltis, registaram-se cenas lamentáveis de violência em pleno relvado do Beira-Rio. A confusão instalou-se e houve até adeptos a entrar no relvado, com um deles a levar mesmo a filha ao colo para agredir um jogador do Caxias. [Twitter Ataque Futbolero]