Ainda não foi desta que Lewandowski marcou pelo Barcelona: sorriso do polaco diz tudo

Lewandowski fez, na madrugada deste domingo, o seu terceiro jogo pelo Barcelona - na vitória frente ao New York Red Bulls por 2-0 -, numa passagem onde ainda está em branco. O avançado polaco tentou de tudo para colocar a bola no fundo das redes, mas após vários falhanços e outras tantas defesas do guarda-redes adversário, acabou com um sorriso... que diz tudo. (: Twitter/Barcelona)