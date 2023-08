Alan Varela em lágrimas na despedida do Boca Juniors

A carregar o vídeo ...

O Boca Juniors divulgou esta quinta-feira, nas redes sociais, um vídeo da despedida de Alan Varela do plantel e equipa técnica do clube argentino, após o triunfo nos penáltis diante do Nacional de Montevideu, na 2.ª mão dos 'oitavos' da Libertadores. O médio, de 22 anos, não conteve as lágrimas no adeus ao emblema de Buenos Aires, tendo agradecido a todos. Na publicação feita no Instagram, o Boca voltou a despedir-se do jogador . "Jogue onde jogar, vais ser sempre aquele miúdo que surgiu do Boca Predio. O Boca é a tua casa, Alan", pode ler-se.Recorde-se que, comohavia antecipado, Alan Varela irá viajar para Portugal ao final do dia para posteriormente ser oficializado como reforço do FC Porto, pelo qual vai assinar por cinco épocas.