«Amanhã cá estarei»: Jorge Costa confirma presença no anúncio de Villas-Boas como candidato à presidência do FC Porto

A carregar o vídeo ...

As declarações de Jorge Costa eram a propósito do V Fórum de Treinadores, promovido pela Liga Portugal, mas foi a fechar, num tema à margem do evento, que o ex-técnico do Ac. Viseu fez a revelação de que estará na cerimónia de anúncio da candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto, marcada para quarta-feira. "Amanhã cá estarei", atirou o antigo defesa dos dragões, que já havia assumido apoiar a candidatura de AVB