António Oliveira e os beijos que enviou para a bancada: «Ia dizer que eram para a minha sogra...»

António Oliveira estreou-se este domingo no banco do Corinthians com uma vitória sobre a Portuguesa, por 2-0 , e no final da partida, durante os festejos, virou-se para as bancadas da Neo Química Arena para enviar alguns beijos. Ora, em conferência de impresa, o treinador português foi questionado acerca daquele momento e acabou por dar uma resposta algo... insólita. (: TNT Sports Brasil)