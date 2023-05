«Aqui há café para todos»: três meses depois, Sp. Braga devolve 'bicada' ao Sporting com esta publicação

A carregar o vídeo ...

O Sporting de Braga recorreu esta quinta-feira às redes sociais para responder, três meses depois, a uma publicação feita pelo Sporting após a goleada (5-0) aplicada pelos leões aos minhotos na 18.ª jornada da Liga Bwin. Na altura, os leões tiveram como protagonistas Pote, que marcou o penálti que fixou o resultado final, e Esgaio, jogador que o público em Alvalade queria que executasse a marcação.Esta quinta-feira, Ricardo Horta, André Horta, Al Musrati, Castro, Abel Ruiz, Sequeira e Tiago Sá participaram no anúncio que surge, de certa forma, em resposta ao Sporting. Ricardo Horta pede ao barista um "café para todos", rejeitando de seguida a cápsula verde e pedindo para o que o café retirado fosse o terceiro da fila, em alusão à classificação final dos bracarenses no campeonato.Pode ver o vídeo do Sporting