Árbitro da final da Liga Europa 'apertado' por adeptos da Roma no aeroporto

Depois de Mourinho ter dito das boas na garagem, Anthony Taylor continuou a não ter a vida fácil horas depois. Na partida supostamente rumo a casa, em Inglaterra, o árbitro da final da Liga Europa foi 'apertado' por adeptos da Roma no aeroporto de Budapeste. Os fãs italianos não gostam do desempenho do inglês, "que parecia espanhol" para Mourinho, no encontro diante do Sevilha que os rojiblancos venceram após penáltis (1-1, 4-1 pen.).