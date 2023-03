Argentinos queriam Messi a bailar mas craque trocou-lhes as voltas

A carregar o vídeo ...

Ante 83 mil adeptos e uma receção arrepiante no estádio Monumental, a Argentina bateu na madrugada desta sexta-feira o Panamá, por 2-0 , em jogo particular, com golos de Thiago Almada (78') e Lionel Messi (89'). Se houve muitas emoções à flor da pele, com lágrimas à mistura , também houve gargalhadas e pedidos incómodos a Messi... Das bancadas pedia-se ao jogador do PSG que bailasse, mas a resposta (e o nervosismo...) foi evidente! [Vídeo Twitter TyCSports]