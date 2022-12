As imagens das agressões ao árbitro no Tires-Atlético Povoense

A carregar o vídeo ...

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, utilizou domingo as redes sociais para denunciar o que considerou um " fim de semana negro para o futebol e para a arbitragem ". Em vários pontos do país registaram-se sete episódios de agressões a árbitros. Uma ocorreu no Tires-Atlético Povoense, da AF Lisboa, e teve como protagonista o jogador Diogo Miguel Soares, jogador do Atlético Povoense [Vídeo Facebook Duarte Gomes]