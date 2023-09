As imagens de João Palhinha a deixar Munique depois da transferência falhada para o Bayern

A carregar o vídeo ...

Um dos episódios que marcou o derradeiro dia do mercado de transferências na Europa foi o negócio de João Palhinha para o Bayern Munique, que colapsou nas últimas horas porque Scott McTominay, médio do Manchester United que o Fulham tinha alinhado como sucessor do internacional português, rejeitou mudar-se para os cottagers . Depois de ter estado nas instalações dos bávaros, onde inclusivamente chegou a fazer exames médicos e a tirar fotografias com o novo equipamento, Palhinha viu-se obrigado a voltar para trás, tal como comprovam estas imagens no aeroporto de Munique. (: Sky Sport Alemanha)