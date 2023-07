A carregar o vídeo ...

É debaixo de muito chuva e frio que Roger Schmidt orienta o treino desta sexta-feira do Benfica no St. George’s Park. Mas nem o mau tempo retira o sorriso do rosto do treinador alemão, que à semelhança de ontem conta com os reforços Di María e Jurasék. Otamendi, por sua vez, continua a trabalhar à parte e condicionado