As imagens impressionantes de Miguel Oliveira no Autódromo do Algarve

Miguel Oliveira está 'em casa' este fim-de-semana com o GP de Portugal. Esta sexta-feira, nos treinos livres na pista do Autódromo Internacional do Algarve, o piloto português já 'mostra serviço' e as redes sociais do MotoGP não se cansam de o exibir... mesmo em slow motion. Aqui, ao lado de Franco Morbidelli, em imagens impressionantes. Saiba AQUI tudo sobre o GP de Portugal [Vídeo Instagram MotoGP]