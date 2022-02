As imagens que ainda arrepiam: Portugal sagrou-se campeão da Europa de futsal pela 1.ª vez há quatro anos

A carregar o vídeo ...

Conquistas atrás de conquistas: Portugal sagrava-se neste mesmo dia em 2018, 10 de fevereiro, campeão da Europa de futsal pela primeira vez, e já nessa altura as emoções eram muitas. Hoje, com as Taças do Mundial'2021 e do Europeu'2022 no museu, o sentimento de felicidade dos protagonistas (e dos portugueses) continua a ser o mesmo. (Vídeo: Canal 11)