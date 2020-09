A carregar o vídeo ...

Darwin Núñez, o jogador mais caro da história do Benfica (24 milhões de euros), foi ontem apresentado e mostrou enorme ambição. Já este sábado os encarnados divulgaram as primeiras horas do novo camisola 9 no Benfica: da chegada a Lisboa ao Seixal, da apresentação à emoção na Luz [Vídeo Benfica]