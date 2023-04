A carregar o vídeo ...

Valverde apareceu, este domingo, pela primeira vez em público depois da agressão a Baena após o apito final do Real Madrid-Villarreal (2-3) de ontem, onde terá desferido um soco na face do jogador do 'submarino amarelo'. Hoje, o médio uruguaio esteve no treino dos merengues e, à saída de Valdebebas, assinou autógrafos e tirou fotografias com os fãs. (: AS)