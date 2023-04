Assim ficou a cara de Baena com a agressão de Valverde após o Real Madrid-Villarreal

A carregar o vídeo ...

A vitória do Villarreal no Santiago Bernabéu deste sábado, diante do Real Madrid (3-2) , ficou marcada pelos vários despiques entre Valverde e Baena, provocações essas que terão transitado, após o apito final, para fora do relvado. O programa 'El Chiringuito' partilhou imagens do momento em que Baena se desloca - com a cara inchada - para o autocarro do 'submarino amarelo', depois de, alegadamente, ter sido agredido com um soco na face pelo médio uruguaio dos merengues . (: El Chiringuito)