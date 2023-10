A carregar o vídeo ...

Júnior Santos explicou no programa 'Boleiragem' que o plantel do Botafogo foi "surpreendido" pela decisão de Bruno Lage de não colocar Tiquinho na equipa titular no jogo com o Goiás, que o Fogão empatou. O treinador portuguêse pouco depois. (Vídeo Globo Esporte)