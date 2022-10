Avançado do Fenerbahçe não aplaudiu adeptos e Jorge Jesus 'foi aos arames'

A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, subiu esta segunda-feira ao 2.º lugar da Liga turca após bater, fora de casa, o Ankaragucu por 3-0 , num jogo em que, apesar da vitória, nem os mais pequenos pormenores escaparam ao treinador português após o apito final. Quando os seus jogadores se encontravam no relvado a aplaudir os adeptos, Jesus viu Batshuayi à conversa com um adversário e não perdoou o avançado belga, que imediatamente levou um grito do técnico, que exigiu que este se juntasse aos companheiros. (: Twitter)