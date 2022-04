Benfica marcou quarto golo diante do Salzburgo e António Silva aproveitou para 'picar' Simic

A carregar o vídeo ...

O Salzburgo divulgou esta quarta-feira os bastidores da derrota frente ao Benfica (0-6) na final da Youth League, onde é visível, durante o quarto golo das águias (o segundo no vídeo), a 'provocação' de António Silva, central dos encarnados, a Simic, avançado dos austríacos que afirmou, antes da partida, que seria o melhor marcador da competição . O defesa português passou pelo croata e 'acenou-lhe'... com quatro dedos, sinalizando a goleada. Recorde-se que algumas horas depois do encontro, António Silva tinha publicado no Twitter um 'adeus' ao avançado. (: YouTube/Salzburgo)