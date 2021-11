Brasileiros mostram momento quente entre Cristiano Ronaldo e Fernando Santos no final do jogo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo era um dos mais inconformados após a derrota de Portugal diante da Sérvia , que deixou a Seleção Nacional fora do apuramento direto para o Mundial'2022. A 'TNT Sports Brasil' captou imagens do relvado da Luz, após o apito final, onde é possível ver CR7 a gesticular com o selecionador. Um momento que Fernando Santos abordou na conferência de imprensa. [Vídeo: Twitter TNT Sports Brasil]