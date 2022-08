A carregar o vídeo ...

Everton, extremo brasileiro ex-Benfica, estreou-se a marcar pelo Flamengo na madrugada desta quinta-feira e logo com este golaço de fora da área, a fechar o triunfo do mengão (3-1) diante do São Paulo na 1.ª mão das 'meias' da Taça do Brasil. (: SporTv)