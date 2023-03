Carros queimados, civis apedrejados, uma fortuna em estragos: ultras do Nápoles e do Eintracht semeiam caos

A carregar o vídeo ...

Nápoles tem sido lugar de vários tumultos nas últimas horas com a polícia sem mãos a medir naquela cidade. Os 'ultras' italianos têm semeado o caos face aos campos de batalha improvisados a cada esquina contra os alemães do Eintracht, que têm tido o auxílio de alguns 'ultras' da Atalanta. Há carros queimados, vários milhares de euros de prejuízo e também relato de feridos ligeiros civis, apanhados no meio de toda esta confusão que acontece antes do encontro da Liga dos Campeões. Na terça-feira também se registaram desacatos em Nápoles.