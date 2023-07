Celta de Vigo recorda 7-0 ao Benfica com ajuda da 'Cabritinha' de Quim Barreiros

A carregar o vídeo ...

O Celta de Vigo recorreu esta segunda-feira às redes sociais para fazer um post... inusitado. Depois de ter perdido com o Benfica no Troféu do Algarve na passada sexta-feira, o clube espanhol decidiu recordar a goleada por 7-0 às águias em 1999, num vídeo acompanhado pela música 'A Cabritinha' de Quim Barreiros. (: TikTok/Celta de Vigo)