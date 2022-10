Christophe Galtier revela que Messi "está apto" e deverá regressar aos relvados frente ao Marselha

Lionel Messi está recuperado da lesão que o afastou da partida do PSG com o Benfica, em Paris, e deverá ir a jogo frente ao Marselha, no clássico da 11.ª jornada da Ligue 1. A informação foi dada por Christophe Galtier, técnico do emblema da capital francesa, que, na antevisão ao encontro de domingo - onde também se exaltou com os jornalistas - revelou que o avançado argentino já treinou sem limitações com o restante plantel. [Vídeo: One Footballl]