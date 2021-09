Continua a violência nos estádios franceses: confrontos entre adeptos no Angers-Marselha

A carregar o vídeo ...

Multiplicam-se os episódios de violência nos estádios de futebol em França. Na noite de quarta-feira o Angers-Marselha, da 7.ª jornada da Ligue 1, terminou com empate sem golos e ficou marcado por confrontos entre adeptos das duas equipas. No decorrer do jogo foram arremessadas tochas e, após o apito final, os adeptos da equipa visitante invadiram o relvado e a bancada onde se encontravam os adeptos da equipa da casa. Recorde-se que já esta época registaram-se confrontos entre adeptos no Nice-Marselha e, no último sábado, no Lens-Lille . [Vídeo: Twitter]