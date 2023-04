A carregar o vídeo ...

O antigo médio brasileiro Neto deixou, no programa 'Donos da Bola', algumas críticas ao comportamento de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que no duelo do passado domingo diante do Cuiabá ( 2-1 para o verdão) viu cartão vermelho por protestos : "Arbitragem de merda", terá dito o treinador português. (: Donos da Bola)