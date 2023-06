A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira somou este domingo, no comando técnico do Palmeiras, mais uma vitória no Brasileirão, desta feita na visita ao terreno do São Paulo (0-2) , resultado que valeu muitos elogios de Neto, antigo médio brasileiro, que considerou que o treinador português "é melhor que Klopp". (: Os Donos da Bola)